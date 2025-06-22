Tokat'ta kenenin ısırdığı 5 çocuk annesi öldü

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)-TOKAT'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 5 çocuk annesi Ayşe Ekinci (38), hayatını kaybetti.

Almus ilçesine bağlı Üçgöl köyü yaylasında yaşayan 5 çocuk annesi Ayşe Ekinci'yi (38), 9 gün önce kene ısırdı. Bir süre sonra rahatsızlanan Ekinci, yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağırlaşan kadın, daha sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma Ekinci, bu sabah kurtarılamadı. (DHA)