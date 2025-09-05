Tokat'ta kiraz ağaçları çiçek açtı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Pazar ilçesinde kiraz ağaçları yeniden çiçek açtı.

Esentepe ve Sinan Paşa mahallelerinde bazı kiraz ağaçlarının eylülde çiçek açtığı görüldü.

Mahalle sakini Fuat Sarık, yaptığı açıklamada, eylülde kirazların çiçek açmasını şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi.

Bahar aylarında yaşanan zirai dondan dolayı ağaçların bu sene meyve vermediğini hatırlatan Sarık, "Bu durumun iklim değişikliği ve mevsimsel dengesizliklerle ilişkili olabileceğini düşünüyoruz. Seneye inşallah ağaçlardan meyve almayı umuyoruz. Rabb'im hayırlısını versin inşallah." dedi.