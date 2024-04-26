Tokat'ta kış uykusundan uyanan ayılar görüntülenmeye başlandı

TOKAT’ın Reşadiye ilçesi kırsalında yaşayan ayılar görüntülenmeye başlandı.

Kış uykusundan uyanan ayıların bazıları fotokapanlara yakalanırken, bazıları ise bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Reşadiye İlçesi Sazak Köyü mevkiinde yiyecek arayan bir çift ayı cep telefonu ile görüntülendi. Yine aynı bölgeye kurulan bir fotokapana da Nisan ayı başında uykudan yeni uyanmış bir ayı görüntüsü yakalandı.