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Tokat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldü

Tokat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören 5 çocuk annesi 38 yaşındaki Ayşe Ekinci yaşamını yitirdi.

Güncel
  • 22.06.2025 13:42
  • Giriş: 22.06.2025 13:42
  • Güncelleme: 22.06.2025 13:46
Kaynak: AA
Tokat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldü
Fotoğraf: AA

Tokat''ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı sebebiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.

Almus ilçesine bağlı Üçgöl köyü yaylasında yaşayan 5 çocuk annesi 38 yaşındaki Ayşe Ekinci'ye 9 gün önce kene yapıştı.

Ekinci, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesine götürüldü.

Durumu ağırlaşan kadın, daha sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesine sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ekinci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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