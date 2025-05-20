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Tokat'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören bebek öldü

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde vücuduna 2 gün önce kene yapışan 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü isimli bebek, sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Güncel
  • 20.05.2025 11:01
  • Giriş: 20.05.2025 11:01
  • Güncelleme: 20.05.2025 11:05
Kaynak: AA
Tokat'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören bebek öldü
Fotoğraf: AA

Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyünde Süleyman ve Nilüfer Tütüncü çiftinin 1,5 yaşındaki bebekleri Metehan Tütüncü'ye 2 gün önce kene yapıştı.

Ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Metehan bebek, buradan Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören bebek, dün akşam tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cansız bedeni, Sivas'ta Kalebaşı köyünde defnedilecek.

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