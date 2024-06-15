Tokat'ta kuvvetli rüzgar, çiçek serasını yıktı

Tokat'ta etkili olan kuvvetli rüzgar, çiçek üretimi yapan seralara hasar verdi. Kelkit Mahallesi'nde İlhan Çınar'a (42) ait serada yaklaşık 40 bin çiçek fidesi hasar gördü.

Erbaa ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar sonrası Kelkit Mahallesi'nde çiçek üretimi yapan İlhan Çınar'a ait çiçek serası hasar gördü. 6 seranın büyük bölümü rüzgar nedeniyle yıkıldı. Yaklaşık 40 bin fide hasar gördü.

Kuvvetli rüzgarın kendilerini mağdur ettiklerini söyleyen İlhan Çınar, "Dün akşamki fırtınadan seramdaki yeni diktiğim bitkiler, çiçek seralarım komple perişan hale düştük. Yapım çalışmalarına devam ediyorduk. Bir tarafını yaparken diğer taraftan da ekim yapıyorduk.

Üst üste geçirdiği için şu an sökme imkanı da yok. İnsan gücüyle de alınacak bir şey değil. İçinde de yeni bitkilerim var. Şurada 24 bin, 25 bin dikili fide var. Burada yetiştirme alanım vardı. Orada da 15 bin fidem fırtına ile beraber çöp oldu" dedi.