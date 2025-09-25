Giriş / Abone Ol
  25.09.2025 16:33
  • Giriş: 25.09.2025 16:33
  • Güncelleme: 25.09.2025 16:33
Kaynak: AA
Tokat'ta makineyle süt sağmak isterken elektrik akımına kapılan kadın öldü

TOKAT (AA) - Tokat'ta makineyle süt sağmak isterken elektrik akımına kapılan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gözova köyünde besicilik yapan Emine Yılmaz (59), süt sağma makinesiyle hayvanlarını sağmak için ahıra gitti.

Yılmaz, ineklere süt sağım makinesini takmak istediği sırada elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibince ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

