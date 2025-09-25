Tokat'ta makineyle süt sağmak isterken elektrik akımına kapılan kadın öldü
Kaynak: AA
TOKAT (AA) - Tokat'ta makineyle süt sağmak isterken elektrik akımına kapılan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gözova köyünde besicilik yapan Emine Yılmaz (59), süt sağma makinesiyle hayvanlarını sağmak için ahıra gitti.
Yılmaz, ineklere süt sağım makinesini takmak istediği sırada elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekibince ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.