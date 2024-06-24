Tokat'ta market çalışanına saldırı: Kafasını defalarca dolaba vurdu

Tokat'ta Sevgi H., zincir market çalışanı Buse U.'ya saldırdı. Buse U.'yu sürükleyen ve dondurucu dolaba defalarca kafasını vuran Sevgi H., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Güncel 24.06.2024 05:58 Giriş: 24.06.2024 05:58

Güncelleme: 24.06.2024 09:37 Kaynak: DHA

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