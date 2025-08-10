Tokat'ta Millet İradesine Sahip Çıkıyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının tutuklanmasının ardından başlayan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” buluşmalarının Türkiye ayağının bu haftaki durağı Tokat oldu. Tokat Gaziosmanpaşa Bulvarı’nı hınca hınç dolduran on binler; Silivri’de tutulan İmamoğlu ve diğer siyasi tutsaklar lehine sloganlar attı. İktidarı istifaya davet eden kitle, erken seçim taleplerini yüksek sesle dile getirdi. İmamoğlu’nun Silivri’deki hücresinden Gaziosmanpaşa Bulvarı’na yolladığı mektubu, CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz okudu.

İMAMOĞLU: “BUGÜN NE YAZIK Kİ SİZLERLE AYNI MEYDANDA DEĞİLİM”

İmamoğlu, Kurtgöz tarafından okunan mektubunda şunları söyledi:

“Sevgili Tokatlı hemşerilerim, bu güzel memleketin güzel insanları, adalete inanan, hürriyetin kıymetini iyi bilen, benim güzel vatandaşlarım, haksızlıklara karşı dimdik duran, millet iradesinin üstünde güç tanımayan, güzel hemşerilerim… Bugün ne yazık ki sizlerle aynı meydanda değilim, ama sizinle berabermişim gibi hissediyorum. Çünkü sizlerle aynı duyguda, aynı sevgide, aynı beraberlik hissinde buluşabiliyorum. Bu da bana güç veriyor, umudumu tazeliyor. Türkiye’nin her köşesinde adaletin, eşitliğin ve hürriyetin yeniden yeşereceğine olan inancımı daha da pekiştiriyor.”

“MİLLET BIKMIŞ! GENÇLER UMUTSUZ! KADINLAR DIŞLANMIŞ! ÇİFTÇİLER KIRGIN!”

“Kıymetli kardeşlerim; sizler, bu ülkenin alın teriyle geçinen, kendi emeğinden başka hiçbir şeye, hiç kimseye güvenemeden ayakta kalabilen ama yıllardır ihmal edilen, sesi duyulmayan sessiz çoğunluğusunuz. Ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşlarımızın ortaklaştığı meselemiz şudur: Millet bıkmış! Gençler umutsuz! Kadınlar dışlanmış! Çiftçiler kırgın! Tokatlılar da öyle! Bakın; bu güzel şehir, tarihin yükünü, toprağın bereketini, kültürün zenginliğini yüzyıllardır taşıyor. Bu yüzden bugün Tokat’ta yükselen her ses, sadece Tokat için değil, Türkiye için de bir adalet çağrısıdır. Bugün ülkenin dört bir yanında olduğu gibi, Tokat’ta da adalet yerini bulsun, herkes hak ettiğini alsın, gençler memleketini terk etmek, göç etmek zorunda kalmasın, kadınlar dışlanmasın, çiftçiler ürettiğinin karşılığını alabilsin istiyoruz.”

“İKTİDAR SAHİPLERİ MİLLETİN DERDİYLE DEĞİL, KOLTUKLARININ DERDİYLE MEŞGUL”

“Ama ne yazık ki, görüyoruz ki iktidar sahipleri milletin derdiyle değil, koltuklarının derdiyle meşgul. Eğer dertleri millet olsaydı, bu güzel memleketten 15 yılda 600 binden fazla insanın neden göç ettiğine kulak verirlerdi. Eğer dertleri bu güzel ülkenin toprakları olsaydı, Tokatlı çiftçimizin neden her sabah borçla uyandığına bakarlardı. Eğer dertleri adalet olsaydı, ben ve çalışma arkadaşlarım bugün Silivri zindanında değil, sizlerle birlikte, bu meydanda olurduk. Tokatlı gençler neden gidiyor? Çünkü onların buraya dair umutlarını soldurdular. Çiftçiler neden toprağını ekemiyor? Kadınlar neden iş bulamıyor? Çünkü eşitlik sadece lafta kaldı.”

“VERGİYİ SİZDEN ALIYORLAR AMA HİZMETİ BAŞKASINA VERİYORLAR”

“Tokat gibi bir şehirde tarım neden bu kadar zorda? Neden sanayi büyümüyor, neden gençler işsiz? Neden Tokatlılar İstanbul’un çeper ilçelerinde ağır şartlarda çalışmak zorunda kalıyor? Çünkü bugünün iktidarı ne Tokat’ın sesini duyuyor ne Türkiye’nin derdini biliyor. Vergiyi sizden alıyorlar ama hizmeti başkasına veriyorlar. Adalet diye bağıranları duymuyorlar, sadece bir avuç azınlık için çalışıyorlar. Tokat’ın insanlarını değil, yalnızca rantı görüyorlar. Çünkü onların gözünde Tokat sadece bir oy deposu! Ama biz biliyoruz: Tokat bir hazine! Tokat bir cevher! Tokat bu ülkenin kalbi! Tokat bugün tarımı, doğal güzellikleriyle herkes tarafından bilinmeyi hak ediyor.”

“HERKESE EŞİT DAVRANAN BİR DEVLET HAYAL EDİYORUZ”

“Biz, Tokat’ın potansiyelini gerçekleştirmesini istiyoruz; Tokat’ın kültürünün, doğal güzelliklerinin taşının toprağının değerini biliyoruz. Bu yüzden biz, bu düzeni değiştirmeye geliyoruz. Biz; kimseyi dışlamadan, kimsenin kimliğine, inancına, kökenine bakmadan; herkese eşit davranan bir devlet hayal ediyoruz. Bizim derdimiz belli: Adaleti sadece mahkeme salonlarında değil, hayatın her alanında sağlamak. Vergisini ödeyen her yurttaşın, hakkıyla hizmet alacağı, eşit muamele göreceği bir düzen kurmak. Biz, farklı bir Türkiye hayal ediyoruz. Yerelden, çiftçiden, köylü çocuğundan, Tokat’ta bir gelecek hayal eden gençlerden, anne babalardan başlayacağız. Tokat gibi bereketli, kadim şehirlerimizi hak ettiği yere getireceğiz. İstanbul’da ne yaptıysak, Tokat’ta da aynısını yapacağız. Ayrımcılık olmadan, adaletsizliğe geçit vermeden, herkes için çalışacağız.”

“BU YOLU BİRLİKTE YÜRÜMEK İSTİYORUZ”

“Ve şunu çok iyi biliyorum: Hiç kimse doğduğu topraklardan gitmek zorunda kalmamalı. Hiç kimse geleceğini başka şehirlerde aramak zorunda bırakılmamalı. Bu bizim Tokat’a sözümüzdür. Biz, bu yolu birlikte yürümek istiyoruz. Çünkü, inanıyoruz ki Tokat’ın geleceğini birlikte inşa edeceğiz. Çünkü bu ülkeyi de Tokat’ı da birlikte kalkındıracak ve ayağa kaldıracağız. Ve göreceksiniz sevgili hemşerilerim; bu karanlık dağılacak, bu adaletsizlik bitecek. Herkes için her yerde önce adaleti, önce hürriyeti tesis edeceğiz. Sonra ülkece, birliğin ve kardeşliğin gücüyle gelişeceğiz, büyüyeceğiz. Hep birlikte refaha, huzura kavuşacağız. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”