Tokat'ta "okula saldırı" paylaşımı yapan bir öğrenci gözaltına alındı
Tokat'ta okula saldırı olabileceği yönünde paylaşım yapan 17 yaşında çocuk gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik saldırıların ardından pek çok ilde benzer paylaşımlar yapan kişiler gözaltına alındı. Bunlardan biri de Tokat'ta yaşandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde "okula saldırı olabileceği" yönündeki sosyal medya paylaşımıyla ilgili 17 yaşındaki öğrenci gözaltına alındı.
Niksar'da bir liseye saldırı olabileceğine dair paylaşım üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Paylaşımla ilgili bir öğrenci gözaltına alındı.
11. sınıf öğrencisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.