Tokat'ta orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı

Tokat'ta çıkan orman yangını, ekiplerin müdaahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Tokat merkeze bağlı Çamlıbel mevkisinde bulunan ormanda çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekibi, 2 arazöz, 1 su ikmal, 1 ilk müdahale, 3 pikap, 2 teknik eleman, 20 yangın işçisi ile Tokat Belediyesi ve Çamlıbel Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilip, alevlere müdahale edildi. Yangın 1 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alınırken, 3 hektarlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

