Tokat'ta otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 3 çocuk yaralı

İbrahim UĞUR/ ERBAA(Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobilin elektrikli bisiklete çarptığı kazada 3 çocuk yaralandı. Kaza öncesi otomobil sokakta giderken, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 17.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Perçem Sokak'ta meydana geldi. Sokakta ilerleyen Hatice Erdönmez yönetimindeki 60 AHA 647 plakalı otomobil, Reyhan Sokak'tan kavşağa giren Asude Sevim Yumuşakkaya'nın (14) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Otomobil bir evin istinat duvarını yıkarak durabildi. Kazada bisikleti kullanan Asude Sevim Yumuşakkaya ile Ethelya Temiz (14) ve Metehan Temiz (3) yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Metehan Temiz ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza öncesi otomobilin sokakta ilerlediği an bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)

