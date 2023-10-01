Tokat'ta otomobil, hafif ticari araca çarptı; 1'i çocuk 11 yaralı
Kaynak: DHA
Tokat'ta otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazada 1'i çocuk 11 kişi, yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Tokat- Turhal kara yolu Yeniyurt Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Umut Sürer idaresindeki 06 AEB 898 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, Yunus Okumuş idaresinde bulunan park halindeki 46 AAZ 152 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada 1'i çocuk 11 kişi yaralandı.
İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.