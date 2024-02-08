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Tokat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 08.02.2024 11:28
  • Giriş: 08.02.2024 11:28
  • Güncelleme: 08.02.2024 11:29
Kaynak: AA
Tokat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Niksar'dan Erbaa yönüne giden Tayfun Pişkin yönetimindeki 60 ABA 549 plakalı otomobil, D-100 kara yolu otogar kavşağında, Ergül Yurtalan yönetimindeki 60 EB 707 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Pişkin ile aynı araçtaki Elif Çelik yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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