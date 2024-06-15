Tokat'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 18 yaralı
Tokat'ta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Niksar'a bağlı Gürceşme beldesi yakınlarında meydana geldi.
Erbaa istikametinden Reşadiye yönüne seyreden minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobildeki 3 kişi ile minibüsteki 15 kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Erbaa ve Niksar devlet hastanelerine kaldırıldı.