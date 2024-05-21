Tokat'ta otomobil kamyonla çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Tokat'ta otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak: AA-İHA
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Otomobil, Yeni Mahalle yakınlarında refüjü geçerek karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.
Kazada, otomobildeki bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Cansız bedeni, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Ağır yaralanan sürücü ise ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyon şoförü sorgusu alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.