Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kara yolunda seyir halinde olan bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle şarampole devrildi. Kazada, araç içerisinde bulunan 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Güncel 07.06.2024 16:23 Giriş: 07.06.2024 16:23

Güncelleme: 07.06.2024 16:23 Kaynak: AA

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