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Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kara yolunda seyir halinde olan bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle şarampole devrildi. Kazada, araç içerisinde bulunan 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Güncel
  • 07.06.2024 16:23
  • Giriş: 07.06.2024 16:23
  • Güncelleme: 07.06.2024 16:23
Kaynak: AA
Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı

Tokat'ın Turhal ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mecit Görel (46) idaresindeki otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Arzupınar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Rüşan Görel (57), Suzan Görel (55) ve Yeliz İlhan (27) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Levent Görel (18) ve Ecrin İlhan (5) ise Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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