Tokat'ta otomobilde başlayan yangın yanındaki binaya da zarar verdi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir otomobilde başlayan yangın, yanındaki binaya da zarar verdi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ötügen Sokak'ta, Nazım Güner'e ait otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, otomobilin yanındaki Sadettin Ateş'e ait binaya sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale gelirken binanın dış cephesinde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.