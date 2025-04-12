Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tokat'ta otomobilde başlayan yangın yanındaki binaya da zarar verdi

Ajans Haberleri
  • 12.04.2025 13:44
  • Giriş: 12.04.2025 13:44
  • Güncelleme: 12.04.2025 13:44
Kaynak: AA
Tokat'ta otomobilde başlayan yangın yanındaki binaya da zarar verdi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir otomobilde başlayan yangın, yanındaki binaya da zarar verdi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ötügen Sokak'ta, Nazım Güner'e ait otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, otomobilin yanındaki Sadettin Ateş'e ait binaya sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale gelirken binanın dış cephesinde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol