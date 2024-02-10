Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.
Kaynak: AA
E.T. idaresindeki 60 FK 559 plakalı otomobil, Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda akaryakıt istasyonundan çıkıp yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Berkay P'nin (16) kullandığı 60 ADG 573 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Hasan E. (17), yaklaşık 50 metre sürüklendi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Berkay P. ve Hasan E, sağlık ekiplerince ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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