Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Tokat'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 09.08.2023 15:59
  • Giriş: 09.08.2023 15:59
  • Güncelleme: 09.08.2023 16:00
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Tokat'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Mustafa Topçam yönetimindeki 35 DA 8881 plakalı otomobil ile Soner Demiroğlu yönetimindeki 60 ADB 243 plakalı motosiklet, Gazi Bulvarı Emniyet Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki sürücü ile arkasındaki Emine Akdeniz yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

BirGün'e Abone Ol