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Tokat'ta sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu

Tokat'ın Zile ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele neden olurken, cadde ve sokaklar göle döndü.

Ajans Haberleri
  • 05.07.2024 22:20
  • Giriş: 05.07.2024 22:20
  • Güncelleme: 05.07.2024 22:21
Kaynak: DHA
Tokat'ta sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu

Zile ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, ilçe merkezinde de su seviyesi kaldırımlara kadar yükseldi, araç sürücüleri ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. Zile Belediyesi ekipleri, tıkanan rögarları açmak ve yağmur sularını tahliye etmek için çalışma başlattı.

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