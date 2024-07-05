Tokat'ta sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu

Tokat'ın Zile ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele neden olurken, cadde ve sokaklar göle döndü.

Ajans Haberleri 05.07.2024 22:20 Giriş: 05.07.2024 22:20

Güncelleme: 05.07.2024 22:21 Kaynak: DHA

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