Tokat'ta sağanak etkisi: Bazı ekili alanlar su altında kaldı

Pazar’da etkili olan sağanak ve Yeşilırmak’ın taşması sonucu yaklaşık 3 bin dönüm ekili arazi sular altında kaldı. Tarım alanlarında ciddi zarar oluşurken, ekipler bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

  • 05.05.2026 12:49
Kaynak: AA
Tokat'ın Pazar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ekili araziler su altında kaldı.

Kent genelinde 3 gündür aralıklarla süren yağış, ilçe merkezi, Çiftlik, Ovayurt ve Tatar köylerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanağın ardından Yeşilırmak'ın taşması sonucu bazı ekili araziler su altında kaldı.

Yağışlardan dolayı ilçe genelinde yaklaşık 3 bin dönüm alanın sular altında kaldığı belirtildi.

İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

