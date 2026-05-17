Tokat'ta sağanak sonrası tarım alanları su altında kaldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle tarım alanları su altında kaldı.

İlçede etkisini gösteren kuvvetli yağış, Elalmış ve Sütlüce köyleri ile Borsa ve Çevikler mahallelerindeki tarım alanlarına zarar verdi.

Bölgeden geçen Yeşilırmak ve Dazya Çayı'nın taşması sonucu yüzlerce dönüm arazi su altında kaldı.

Taşkının boyutu ve ekili alanlarda yaşanan zarar, dronla havadan görüntülendi.

Görüntülerde, nehir yataklarının taşarak tarlalarla birleştiği ve bölgenin adeta göle döndüğü görüldü.