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Tokat'ta silahlı kavga: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 02.02.2025 16:00
  • Giriş: 02.02.2025 16:00
  • Güncelleme: 02.02.2025 16:01
Kaynak: DHA
Tokat'ta silahlı kavga: 2 yaralı

Tokat’ta motosikletli 2 kişi, husumetli oldukları 2 kişiyi çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurup, yaraladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Hoca Ahmet Mahallesi Sağlık Caddesi’nde meydana geldi. Kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan M.M.B. (17) ve Ö.K. (17) ile B.E. (18) ve E.Ç. (17) karşılaştı. Motosiklette bulunun B.E. ve Ö.K. pompalı tüfekle M.M.B. ve Ö.K.’ye ateş etti.

Ö.K. bacağından yaralandı. Şüpheliler, kaçmaya çalışan M.M.B.’yi de motosikletle takip edip, elinden vurdu. Şüpheliler motosikletle uzaklaşırken, 2 yaralı, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüphelilerin M.M.B.’yi kovaladığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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