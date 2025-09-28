Tokat'ta sırtına yorgun mermi isabet eden motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Giriş / Abone Ol
Yurt
  • 28.09.2025 20:46
  • Giriş: 28.09.2025 20:46
  • Güncelleme: 28.09.2025 20:48
Kaynak: AA
FOTOĞRAF: AA

Tokat'ta sırtına yorgun mermi isabet eden motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

M.A. motosikleti ile Ereneler Mahallesi'nde giderken sırtında ağrı hissetti. M.A., 112 sağlık ekiplerinin bulunduğu yere yürüyerek giderek yardım istedi.

Sağlık ekipleri, M.A'nın tişörtünü kaldırarak baktıklarında sırtında mermi çekirdeğini gördü.

Sağlık ekipleri, M.A'yı ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

