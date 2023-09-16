Tokat'ta tartıştığı eski ev sahibini bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde, tartıştığı eski ev sahibini bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Melikgazi Mahallesi Halil Efendi Sokak'ta Mehmet Ali Ş. (40) ile eski ev sahibi Sabit Ülker (68) arasında tartışma çıktı.
Bu sırada Mehmet Ali Ş'nin, 20 bıçak darbesiyle yaraladığı ileri sürülen Ülker, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ülker, buradaki müdahalenin ardından Tokat'a sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.
Suç aleti bıçağa el koyan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.