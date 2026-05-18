Tokat'ta taşkın riski nedeniyle 70 ev boşaltıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde taşkın riski sebebiyle 70 ev boşaltıldı.

İlçenin kenarından geçen Kelkit Çayı'nın debisinin artması nedeniyle yer yer taşkınlar yaşanırken önlemler de devam ediyor.

Kelkit Çayı kenarında bulunan Tepekışla köyünde Erbaa Kaymakamlığı, Erbaa Belediyesi, emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri tedbir aldı. Jandarma ekipleri köy içinde vatandaşların dikkatli olmaları ve taşkın riskine karşı evlerin boşaltılması konusunda anonslar yapıyor.

Tepekışla köyü Muhtarı Duran Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışların birkaç gündür devam ettiğini söyledi.

"TOPLAM 87 AİLE VAR"

Şahin, yukarıdaki barajın kapaklarının açılması nedeniyle köyü ve köyün ekili arazilerini su bastığını belirterek, "70 tane evi tahliye ettik, ırmağın taşkını devam ediyor, yaya köprümüz de uçtu" dedi. Şahin, buğday, arpa ve meyve bahçelerini su bastığını, şimdiye kadar 400 dönümü tespit ettiklerini, diğer taraftaki arazileri henüz tespit edemediklerini söyledi.

Erbaa Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı Ömer Demir de yaptığı açıklamada, "Şu anda her şey stabil şekilde devam ediyor. Barajlardan su tahliyesi devam ettiği sürece sera bölgesi risk altında, ırmağın sıfır noktasında olduğu için emniyet açısından bölge boş tutulmaya çalışılıyor. Mecburi olmayan işler yapılmamaya çalışılıyor ve aileler de burada kalmıyorlar. Burada toplam 87 aile var, yıllık 530 dönümlük bir alanda üretim yapılıyor" diye konuştu.

Kelkit Çayı'nın debisinin artması sonucu sular altında kalan evler ve alanlar dronla havadan görüntülendi.

Erbaa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri taşkın sonucu suların ortasında kalan evlerdeki eşyaları bot yardımı ile tahliye ediyor.