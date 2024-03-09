Tokat'ta tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Tokat'tın Turhal ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turhal'da tefecilik, tehdit gibi suçları işledikleri belirlenen ve 62 olaya karıştıkları tespit edilen 9 zanlıyı düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramada, 3 tapu, 1 senet, 1 ipotek senedi, muhtelif sayıda borç alacak dokümanı, 2 ruhsatsız tabanca ve 29 fişek ele geçirildi.

Zanlılardan 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden F.A, D.A, A.A. ve F.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.