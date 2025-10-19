Tokat'ta tekstil işçilerinin eylemi 13. gününde sürüyor

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - Tokat'ta maaş ve tazminat alacakları için 13 gündür direnişte olan CRS Şık Makas tekstil işçilerinin şehir merkezinde yapmak istediği yürüyüş polisin engellemesiyle karşılaştı. EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca'nın teselli ettiği engelli bir işçi gözyaşları içinde "Patronların önü açılırken, bizim hak arama yolumuz kapatılıyor" dedi.

CRS Şık Makas tekstil işçileri, 13. güne ulaşan hak arama mücadelelerini Tokat şehir merkezine taşımak istedi ancak polis ekipleri işçilerin yürüyüşüne izin vermedi. Yürüyüşlerini gerçekleştiremeyen işçiler, bulundukları alanda protestolar ve sloganlarla tepkilerini dile getirdi. Eylemde engelli işçi Gülizar Çağlar'ın hıçkırıklara boğulması dikkati çekti.

İşçilere destek vermek için kentte bulunan EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, ağlayan işçiye sarılarak destek oldu, gözyaşlarını sildi.

Karaca, yaptığı konuşmada, "Kim var bu meydanda? Hakkını aramak için 200 metre yürütmediğiniz ama patronlar onları köle haline getirmişken her sabah köleliğe doğru yürürken engellemediğiniz işçiler var. İşçilerin üç aylık değil, senelik hayatları ipotek altına alındı. İşçiler kira ve esnaf borçlarını ödeyemiyor, hastaneye gidemiyor ve çocuklarının eğitimi konusunda endişe duyuyurlar" dedi.

Bir-Tek Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen ise konuşmasında, Şık Makas işçilerinin yalnız olmadığını söyledi. Bir buçuk yıl önce 3 bin işçinin çalıştığı fabrikada son bir haftada bin kişinin daha işten çıkarılmasıyla çalışan sayısının 700'e düştüğüne dikkati çeken Türkmen, işçilerin ücretlerini ve tazminatlarını alamadığını ifade etti.

İşçilerden sitem: "Para babalarının yanında oldular"

Eylemdeki tekstil işçisi bir kadın, yaptığı açıklamada yürüyüş yasağına tepki gösterdi. Kadın işçi, devlet yetkililerinin "işçilerin değil, para piyasalarının, patronların yanında olduğunu" söyledi.