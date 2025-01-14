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Tokat'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 14.01.2025 14:28
  • Giriş: 14.01.2025 14:28
  • Güncelleme: 14.01.2025 14:28
Kaynak: AA
Tokat'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Tokat'ın Niksar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

A.T. idaresindeki 06 EJR 074 plakalı tır, Tokat-Niksar kara yolu Dönekse mevkiinde Ayşe Yılmaz yönetimindeki 23 AYD 976 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki İlknur Akbulut olay yerinde yaşamını yitirdi, Zeliha Ayan ise yaralandı.

Yaralı, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

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