Tokat'ta toprak kayması: 7 bina boşaltıldı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde heyelan nedeniyle 7 binanın boşaltıldığı bildirildi.

Tokat AFAD Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen heyelan bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Reşadiye Kaymakamı Ahmet Tan, basına yaptığı açıklamada ilçelerinde toprak kayması yaşandığını belirterek, 7 binanın toprak kayması nedeniyle vatandaşların can güvenliği için boşaltıldığını ve gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.