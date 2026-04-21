Tokat'ta toprak kayması: 7 bina boşaltıldı

Reşadiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana gelen toprak kayması nedeniyle AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Kaymakam Ahmet Tan, vatandaşların can güvenliği için 7 binanın boşaltıldığını ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını duyurdu.

  • 21.04.2026 18:43
  Giriş: 21.04.2026 18:43
  • Güncelleme: 21.04.2026 19:21
Kaynak: AA
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde heyelan nedeniyle 7 binanın boşaltıldığı bildirildi.

Tokat AFAD Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen heyelan bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Reşadiye Kaymakamı Ahmet Tan, basına yaptığı açıklamada ilçelerinde toprak kayması yaşandığını belirterek, 7 binanın toprak kayması nedeniyle vatandaşların can güvenliği için boşaltıldığını ve gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

