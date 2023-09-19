Tokat'ta traktör devrildi: 1ölü, 2 yaralı

Tokat'ta hızlı girdiği virajda devrilen traktördeki İbrahim Doğan hayatını kaybetti. Yaralanan ehliyetsiz sürücü Haydar Kalendar (73) ile Rıza Çınar (63) ise teraviye alındı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Almus ilçesi Çevreli beldesi Teknecik köyü mevkisinde meydana geldi. Sivas'ın Yusufoğlan köyünden Almus'a doğru giden Haydar Kalendar idaresindeki traktör, virajda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

Kazayı görenler, durumu 112'ye bildirdi. Jandarma ve sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi. Sürücünün yanındaki arkadaşı İbrahim Doğan, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü Kalendar ve Rıza Çınar (63), sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Almus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Kalendar'ın ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.