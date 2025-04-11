Tokat'ta uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Celil Çetin yönetimindeki 42 AY 927 plakalı otomobil, Erdemli köyü Arslanlar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ayşe Çetin, Ömer Binar ve Şerife Binar yaralandı.
Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.