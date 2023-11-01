Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 01.11.2023 15:02
  • Giriş: 01.11.2023 15:02
  • Güncelleme: 01.11.2023 15:02
Kaynak: AA
Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durdurulan iki araçta arama yaptı.

Aramada 3 bin 814 sentetik ecza hapı, 26,94 gram esrar, 5,88 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis, araçlarda bulunan 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerinden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 