Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durdurulan iki araçta arama yaptı.
Aramada 3 bin 814 sentetik ecza hapı, 26,94 gram esrar, 5,88 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis, araçlarda bulunan 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerinden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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