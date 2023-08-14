Tokat'ta yangında ev, ahır ve samanlık zarar gördü

TOKAT (AA) - Tokat’ın Niksar ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Güvenli köyünde R.A’ya ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ahır ve samanlığa da sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında ev ve ahır ile içerisinde 30 ton saman bulunan samanlık zarar gördü.