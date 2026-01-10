Tokat'ta Yeşilırmak'ta çok sayıda balık kıyıya vurdu
Tokat'ın Turhal ilçesindeki Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balığın öldüğü görüldü. Yetkililer, durumu değerlendirmek için ırmaktan numune aldı.
Kaynak: AA
Celal Mahallesi yakınlarında balıkların kıyıya vurduğunu fark edenler, nehir etrafında toplandı.
Bazı yurttaşlar olta ve elleriyle kıyıya vuran balıkları topladı.
Yetkililerin Yeşilırmak nehrinden numune aldığı öğrenildi.