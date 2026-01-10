Giriş / Abone Ol
Tokat'ın Turhal ilçesindeki Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balığın öldüğü görüldü. Yetkililer, durumu değerlendirmek için ırmaktan numune aldı.

Güncel
  • 10.01.2026 12:35
  Giriş: 10.01.2026 12:35
  Güncelleme: 10.01.2026 12:38
Kaynak: AA
Tokat'ta Yeşilırmak'ta çok sayıda balık kıyıya vurdu
Fotoğraf: AA

Tokat'ın Turhal ilçesinde, Yeşilırmak nehrinde çok sayıda balık kıyıya vurdu.

Celal Mahallesi yakınlarında balıkların kıyıya vurduğunu fark edenler, nehir etrafında toplandı.

Fotoğraf: AA

Bazı yurttaşlar olta ve elleriyle kıyıya vuran balıkları topladı.

Yetkililerin Yeşilırmak nehrinden numune aldığı öğrenildi.

