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Tokat'ta, Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu

Tokat'ın Turhal ilçesinde, Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güncel
  • 09.12.2024 12:41
  • Giriş: 09.12.2024 12:41
  • Güncelleme: 09.12.2024 12:42
Tokat'ta, Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu
Fotoğraf: AA

Tokat'ın Turhal ilçesinde, Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu.

İlçe merkezinden geçen Yeşilırmak'ın Celal Mahallesi mevkisinde vatandaşlar suda erkek cesedi gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Erkek cesedi ırmaktan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Olay yeri ekiplerinin çalışması sonucu ceset kimlik tespiti ve otopsi için Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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