Tokat'ta yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 13 yaralandı

Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde H.Ö. idaresindeki 60 BD 891 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak İ.Ş. yönetimindeki 55 BLC 53 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada 13 kişi yaralandı.

  • 12.01.2026 19:33
  • Giriş: 12.01.2026 19:33
  • Güncelleme: 12.01.2026 19:34
Kaynak: AA
FOTOĞRAF: AA

Tokat'ta yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde H.Ö. idaresindeki 60 BD 891 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak İ.Ş. yönetimindeki 55 BLC 53 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 13 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede kar yağışı etkili oluyor.

