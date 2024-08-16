Tokat'ta yolcu otobüsü otomobile çarptı: Can kaybı 3'e yükseldi

Tokat'ta dün gece saatlerinde yolcu otobüsünün aynı yönde seyreden otomobile çarpması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Hacıpazar köyü girişinde meydana geldi. Erzincan’dan İstanbul’a giden Aykut Cantürk (40) yönetimindeki yolcu otobüsü, önündeki Cemalettin Ege (77) yönetimindeki otomobile çarptı.

Savrulan otomobil, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. 44 kişinin bulunduğu otobüste yaralanan olmazken, otomobilin sürücüsü Cemalettin Ege ile yanındaki Fadime Duran (77), Mustafa Duran (75), Nazmina Duran (7) ve annesi Armağan Duran yaralandı.

OTOMOBİLDE BULUNANLAR YARALANDI

İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçlardan indirildi. Bu sırada alev alan otomobil, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Cemalettin Ege ve Mustafa Duran, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Yaralılardan Fadime Duran da bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Fadime Duran’ın Cemalettin Ege ile kardeş olduğu, Ege’nin torununun Çevresu köyündeki nişanından döndükleri öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor