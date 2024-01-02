Tokat'ta zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Tokat'ta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
T.T. ( (59) yönetimindeki 58 ABS 341 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Musapınar köyü mevkisinde O.D. (44) idaresindeki 60 PC 204 plakalı kamyonet ve M.A'nın (49) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücü T.T. ile yanındaki H.T. (62) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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