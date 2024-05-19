Tokat'taki patlamayla ilgili 2 kişi Samsun'da gözaltına alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlama ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Samsun'da gözaltına alınan 2 kişi, Tokat'a getirdi.

Güncel 19.05.2024 12:25 Giriş: 19.05.2024 12:25

Güncelleme: 19.05.2024 12:28 Kaynak: AA

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