Tokat'taki patlamayla ilgili 2 kişi Samsun'da gözaltına alındı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlama ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Samsun'da gözaltına alınan 2 kişi, Tokat'a getirdi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamada 5'i jandarma personeli 7 kişinin yaralanmasıyla ilgili Samsun'da yakalanan 2 kişi Tokat'a getirildi.
Olayın ardından Samsun Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine aracı takibe alarak 2 kişiyi gözaltına aldı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 kişiyi Tokat'a getirdi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
NE OLMUŞTU?
Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde dün akşam bir bağ evinde bulunan bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese varan ekipler, içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmişti.
Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralanmıştı.