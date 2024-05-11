Tokat'taki sağanak yağışta yollar göle döndü, su baskınları yaşandı

Tokat’ın Zile ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, sele neden oldu, birçok ev ve iş yerlerini su bastı.

Güncel 11.05.2024 22:54 Giriş: 11.05.2024 22:54

Güncelleme: 11.05.2024 22:57 Kaynak: DHA

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İHA