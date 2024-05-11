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Tokat'taki sağanak yağışta yollar göle döndü, su baskınları yaşandı

Tokat’ın Zile ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, sele neden oldu, birçok ev ve iş yerlerini su bastı.

Güncel
  • 11.05.2024 22:54
  • Giriş: 11.05.2024 22:54
  • Güncelleme: 11.05.2024 22:57
Kaynak: DHA
Tokat'taki sağanak yağışta yollar göle döndü, su baskınları yaşandı
İHA

Tokat’ın Zile ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sele yol açtı; birçok ev ve iş yerini su bastı. Sağanak nedeniyle, yollar su ile kaplandı.

İlçe merkezinde su seviyesi kaldırımlara kadar yükseldi. Cumhuriyet, Dinçerler ve Amasya caddelerinde seyir hakindeki araç sürücüleri, zor anlar yaşadı. Zile Belediyesi ekipleri, tıkanan rögarları açmak ve yağmur sularını tahliye etmek için çalışma başlattı. 

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