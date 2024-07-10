Tokat Valiliği koltuğu boş kaldı

5 ile vali atanmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu Elazığ Valisi olarak atanırken yerine atama yapılmadı. Tokat'ta valilik koltuğu boş kaldı.

Siyaset 10.07.2024 11:42 Giriş: 10.07.2024 11:42

Güncelleme: 10.07.2024 12:02 Kaynak: İHA

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