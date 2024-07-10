Tokat Valiliği koltuğu boş kaldı
5 ile vali atanmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu Elazığ Valisi olarak atanırken yerine atama yapılmadı. Tokat'ta valilik koltuğu boş kaldı.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun Elazığ Valiliği'ne atanmasının ardından boşalan koltuk boş kaldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atamalarına göre, Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ valiliklerine yeni isimler atandı.
Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyarbakır Valiliği'ne Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliği'ne Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliği'ne İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliği'ne Ömer Toraman ve Elazığ Valiliği'ne Numan Hatipoğlu atandı.
Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın ise Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine ataması yapıldı.
Numan Hatipoğlu'nun Elazığ Valiliği'ne atanmasının ardından Tokat Valiliği'ne yeni atama yapılmadı. Hatipoğlu'ndan boşalan Tokat Valiliği koltuğu boş kalı.