Tokat valilik binası için yıkım kararı

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda yer alan Tokat'ta depreme dayanaksız olduğu belirlenen kamu binaları yenileniyor. 4 hükümet konağı yıkılıp, inşa edilirken, Tokat Valiliği binası için de yıkım kararı çıktı.

Birinci derecede deprem riski bulunan iller arasında gösterilen Tokat'ta, valilik tarafından kamu kurumlarının güvenliğine ilişkin çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 4 ilçedeki hükümet konakları yıkılarak yerine yenisi yapıldı. 6 ilçede de başlatılan inşaat çalışmaları sürüyor. Testler sonucu depreme dayanıksız olduğu belirlenen, Cumhuriyet döneminde yapılan ve 35 valinin görev yaptığı Tokat Valiliği'nin binası için de yıkım kararı verildi. Binada tahliye işlemleri başlatıldı.