Tokat - Yolun karşısına geçerken aniden geri dönen yayaya otomobil çarptı; kaza anı kamerada

TOKAT’ın Zile ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, aniden geri dönünce otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Zile ilçesi Dinçerler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, karşıya geçmeye çalışan ve kimliği öğrenilemeyen bir yayaya çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan kişinin bir anda geri döndüğü, bu sırada arkadan gelen otomobilin çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)

Haber: Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)