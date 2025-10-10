Tokatlı işçiler direniş ateşini yaktı

Havin ŞENER

Ülkenin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri olan Şık Makas’a ait Tokat’taki Crs Kot Fabrikası’nda çalışan 800’ün üzerinde işçi, 66 gündür maaşlarının ödenmemesi gerekçesiyle başlattıkları greve dün de devam etti. Tokat Valiliği'nin önceki gece ilan ettiği eylem yasağı ve işverenin greve çıkan işçileri farklı bahanelerle işten atması da direnişi durdurmadı.

Öziplik-İş sendikasının patronla işbirliği yapması gerekçesiyle BİRTEK-SEN'de örgütlenen işçiler, sendika başkanı Mehmet Türkmen'in de kente gelmesiyle direnişlerine devam etti.

BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen, patronun maaş dahi ödemediğini ifade ederek "2 buçuk aydır işçiler maaş alamıyor. Ağustos ayının maaşlarını bile alabilmiş değiller. Yani işçiler kuruş para almadan çalışıp eve ekmek götüremeyecek duruma geldi. Asgari ücretle çalışıyorlar, hiçbir hakları yok, onu bile alamıyorlar. Birkaç ayda sadece 700 işçi ücret alamadığı için işten çıkmak zorunda kaldı. Tazminatlarını da alamadılar. Valiliğin yasak kararı tamamen hukuksuz ve Anayasa'ya aykırı bir yasak, asıl amacının işçilerin sendikasıyla buluşmasını ve fabrika önünde bu mücadeleyi sürdürmesini engellemek" diye konuşarak dayanışma çağrısı yaptı.

İşten çıkartılan işçilerden Sefa Taştan, Öziplik-İş'in kendilerini yalnız bıraktığını anlatarak "BİRTEK-SEN'e geçiş yaptık. Bunun üzerine Öziplik-İş ile kavga çıktı, ben ve arkadaşım Akif Sezgin Kod-45 ile işten çıkarıldık. Biz haklarımızı alana kadar hep beraber burada direneceğiz" dedi.