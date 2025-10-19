Tokatlı tekstil işçilerinin direnişi engel tanımıyor

EMEK SERVİSİ

Tokat'ta bulunan Şık Makas/CSR Kot işçilerinin ödenmeyen maaş ve gasp edilen hakları için başlattıkları direniş dün 11'inci gününde kararlılıkla devam etti.

İşçiler haksız kodlarla işten çıkarılırken Valilik yasaklarına rağmen devam eden direnişte işçiler, patronun İŞKUR üzerinden işe alım ilanı verdiğini öğrendi. Öziplik-İş'in patronla işbirliği yapmasının ardından direnişlerine devam etme iradesi ortaya koyan ve bunun için BİRTEK-SEN'de örgütlenen işçilere soğuk hava da engel olamadı. Aylardır işçilerin ücretlerini ödemeyen, Kod-22 ile işten çıkartılan işçiler dün Meydan Camii önünde toplanarak Cumhuriyet Meydanı’na yürümek istedi. Polis engellemesiyle karşılaşan işçiler ablukaya rağmen ses yükseltti. Tokat Emek ve Demokrasi Platformu da dayanışma için alandaydı.

"Barikatı bize değil, patronlara kurun" diyen işçilerden Buse Kara, "Mağdur olan benim, gidin Kolunsağ'a barikat kurun. Benim haklarımı alıp Mısır'a giden o, tazminatımı gasp eden o, ona barikat kurun" diye konuştu. Evrensel'in haberine göre burada konuşan işçilerden Sultan Arıcı, "Patron bizim emeğimizle işleri büyütürken sesimiz çıkmasın, çıkarsa bastırılsın diye işyerine işbirlikçisi Öziplik-İş'i soktu. Senelerce bizi çıplak asgari ücrete, sıfır sosyal hakla çalıştırdı. Senelerce açlık sınırının altına ücretle, fazla mesainin de fazla mesaisine kalarak, baskı ve mobbinge uğrayarak çalıştık. Biz aylıklarımızı almak için mücadele ederken patron bizi Kod 22 ile işsizlik maaşından bile faydalanamayacak şekilde işten attı. Sonrasında Öziplik-İş bunu kullanarak bize ‘BİRTEK-SEN’den istifa edin, patronla anlaşın, alacaklarınızı da aylar sonra alırsınız’ dedi. Biz patron ve sarı sendikanın oyunlarına direndik" dedi.

PATRON TOKAT’IN EMEĞİNİ ÇALAMAZ

Burada konuşan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, mücadelenin Tokat halkının mücadelesi olduğunu belirtti. 1,5 yıl öncesine kadar fabrikada 3 bine yakın işçi çalışırken, bu süre içinde 2200 kişinin ya atıldığını ya da maaş alamadığı için ayrılmak zorunda kaldığını ve hiçbirinin ne aylığını ne de tazminatını alabildiğini vurguladı. "Tokat’ta abartısız her ailede, herkesin Şık Makas’ta bir tanıdığı, bir yakını var" diyen Türkmen, "Hiç kirasını ödeyemediği için annesinin babasının evine sığınmak zorunda kalan patron duydunuz mu? Çocuğuna ilaç alamadığı için gizli gizli bir köşede ağlamanın ne demek olduğunu biliyor musunuz? İşçilerin alacağı 700 TL milyon, işçilerin cebinde mi kalacak yoksa bir tane patron hepsini çalıp gidecek mi? Bu kavga bunun kavgası işte" dedi.