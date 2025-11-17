Tokatlı yurttaşlar işçilerle yürüdü

Emek Servisi

Tokat’ta ödenmeyen ücretleri için eyleme geçmelerinin ardından hukuksuzca işten çıkarılan BİRTEK-SEN üyesi Şık Makas/Cross Jeans işçileri, dün Ekmek ve Adalet Mitingi’nde bir araya geldi.

İşçiler, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirdikleri mitingde haklı taleplerini bir kez daha dile getirdi. Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasonu (KESK) ve Birleşik kamu İş Görenleri Sendikaları Konfederasyonu’nun (Birleşik Kamu-İş)örgütleyicisi olduğu mitinge SOL Parti, CHP, Emek Partisi, çok sayıda demokratik kitle örgütü ve yurttaş katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ve EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan da alandaydı.

Şık Makas işçileri, 14.30’da miting için Namık Kemal Ortaokulu yanındaki Halk Kütüphanesi önünde toplandı. İşçiler, kütüphanenin önünden mitingin gerçekleştirileceği Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi. İşçiler, “Şık Makas işçisi köle değildir” ve “İş, ekmek, özgürlük” sloganlarıyla alana yürüdü.

İNSANCA YAŞAM KAVGASI

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, mitingde konuşma yaptı. Tokat’taki hemen hemen her ailenin Şık Makas’ta çalıştığına dikkat çeken Türkmen, şu ifadeleri kullandı: “Biz ilk günden beri hep bir şey söyledik, dedik ki Şık Makas işçilerinin mücadelesi yalnızca burada çalışan işçilerinin değil, tüm Tokat halkının mücadelesidir. Bunu söyledik çünkü Tokatlı her aileden biri mutlaka orada çalışmış, haksızlığa uğramış, işten atılmış, işinden olmuş… Neredeyse her aile yaşamış bunları. Bu yüzden bir kez daha altını çiziyorum, verilen mücadele tüm Tokatlı işçi ve emekçilerin mücadelesidir.”

Ev hapsindeki BİRTEK-SEN İşçi Temsilcisi Buse Kara’nın annesi de alandaydı.

Mitingde söz alan Şık Makas işçileri, mücadelenin yalnızca kendi fabrikalarıyla sınırlı olmadığını belirterek Tokat halkına şöyle seslendi: “Bu mücadele yalnızca Şık Makas işçilerinin değil, bütün emekçilerin mücadelesidir. Haklarımızı istiyoruz, ekmeğimize ve haklarımıza çökmek isteyenlere geçit vermeyeceğiz.” Aylarca maaş alamayan, haksız kodlarla işten atılan, tazminatları gasp edilen işçiler, “İnsanca yaşam kavgası veriyoruz” diyerek yaşadıkları süreci anlattı. İşçiler, bir yanda teşviklerle büyüyen, farklı şehirlere ve yurtdışına yatırımlar yapan patronun bulunduğunu, diğer yanda ise “çocuğuna okul eşyası alamayan, kirayı ödeyemeyen, borç içinde yaşayan işçilerin” olduğunu belirtti.

BİRLEŞEREK KAZANACAĞIZ

İşçiler, yıllardır yetkili olan Öz İplik-İş Sendikasının kendilerini yarı yolda bıraktığını belirterek şunları dile getirdi: “Öz İplik-İş temsilcisi bize ‘patron güçlü, bizim gücümüz ona yetmez’ dedi. Daha maaşlarımızı almadan bizi işe zorla başlatmaya çalıştı. Patronun bile söylemediği iftiraları bize attı. İşçilere saldırdı, bir kadın işçiyi darp etti. Bu mudur sendikacılık? ”

SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer de mitingde konuşma gerçekleştirdi. Başer, şöyle konuştu: “Alın terinin peşinde koşan Şık Makas işçilerinin direnişini SOL Parti adına selamlıyorum. Şık Makas işçileri kazanacak. Başka yolu yok, elbet direniş kazanacak. Sendikal hareketin içinden gelen bir arkadaşınız ve tarihi yazan emekçilerin izinden giden biri olarak söylüyorum ki emeği için, alın teri için, adalet için, ekmek için ayağa kalkanlar kazanacak. Biz, birliğimizle kazanacağız. Sendikaların kuruluş sürecinden beri bu böyle olagelmiştir. Yine böyle olacak.

Emekçilerin birleşmesinden, ayağa kalkmasından korkuyorlar. Çünkü eğer emeği için, ekmeği için birleşen emekçiler ayağa kalkarsa onların düzeni, saltanatı sona erecek. O zaman iki üç kişi bir avuç sermayedar için dönmeyecek bu çarklar. Bu çark emeğin Türkiye’si için dönecek. İşçiler, emekçiler ayağa kalkarsa sözün, yetkinin ve kararın emekçilerde olduğu bir ülke kuracak. Birleşeceğiz ve bu saltanatı bitireceğiz.”