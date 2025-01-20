Tokat’ta altın madenciliğine geçit yok!

Tokat Eğitim ve Kültür Dernekleri Konfederasyonu (TEKKON) “Toprağımıza, suyumuza, doğamıza, değerlerimize sahip çıkıyoruz” dün başlıklı bir panel düzenledi.

Panelde Tokat iline yönelik madencilik faaliyetlerinin yaratacağı zararlar anlatıldı. İstanbul Sancaktepe’de düzenlenen panelde konuşan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan “Türkiye’de altın madenciliği” başlıklı bir sunum yaptı.

Avukat İsmail Atal’ın AKP’nin madenciliğini anlattığı panelde, TEMA Vakfı Tokat İl Temsilcisi Oğuzhan Aydın da kentteki altın madenciliğinin vereceği zararları anlattı.

Tokat ve Amasya yöresindeki altın madenciliği projelerine karşı verilen mücadelede aktif olarak yer alan Erbaalı akademisyen Melike Tepecik de, madenciliğin ekosistem dışında inanç merkezlerini de yok edeceğine değinerek Tokat Günçalı köyündeki Alevi inanç merkezinden ve bölgede verilen mücadeleden bahsetti.

Panele katılan bölge halkı da, tüm örgütleri ile birlikte bölgelerindeki altın madenciliği projelerine karşı mücadele etmek için birleşme konusunda kararlılıklarını ifade etti. Talana karşı tek ses oldukarını kaydeden halk “Tokat’ın üstü altından değerlidir" dedi.