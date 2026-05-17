Tokat’ta ÇEDAŞ Kavşağı Köprüsü’nün yıkımına başlandı
Tokat kent merkezinde ulaşımda uzun yıllardır kullanılan ÇEDAŞ Kavşağı Köprüsü'nün özellikle yoğun yağış dönemlerinde Yeşilırmak'taki suyun akışını daralttığı ve olası sel riskini artırdığı gerekçesiyle yıkımına başlandı.
Tokat kent merkezinde ulaşımda uzun yıllardır kullanılan ÇEDAŞ Kavşağı Köprüsü, özellikle yoğun yağış dönemlerinde Yeşilırmak'taki suyun akışını daralttığı ve olası sel riskini artırdığı gerekçesiyle teknik incelemeye alındı.
Yapılan incelemelerin ardından köprünün taşkın sularının geçişini engellediği belirlenerek kaldırılması yönünde karar verildi. Alınan karar doğrultusunda, akşam saatlerinde bölgeye Tokat Belediyesi'ne ait iş makineleri sevk edildi.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, köprünün yıkımına başladı. Çalışmalar nedeniyle bölgede trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, yetkililer sürücüleri alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyardı.